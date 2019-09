Mokobé Traoré alias Mokobé, rappeur et acteur français a réagi sur son compte Twitter au lendemain de la profanation de la tombe de Dj Arafat inhumé quelques heures avant.

« Tout allait bien la famille, tout allait bien, on enterrait notre frère Dj Arafat le Yorobo dignement avec toute la famille, mais je suis encore plus attristé par la suite. Comment peut-on en arriver là aux yeux du monde entier ? Comment peut-on profaner sa tombe juste après pour vérifier s’il est bien dedans ? Où va la bêtise humaine ? » a réagi l’artiste qui était venu assister aux obsèques du roi du Coupé Décalé.

« J’ai mal au cœur, pour sa famille, pour ses enfants, sa femme. J’ai mal au cœur pour toutes ces personnes qui aiment le Yorobo, les larmes aux yeux mais on est resté fort car les enfants étaient forts avec un courage incroyable, ces personnes sans foi sans cœur sans âme ont tous gâchés et nous voilà encore plus peinés », a-t-il affirmé.

Vendredi 30 août, plusieurs milliers de chinois (surnom donné aux mélomanes de Dj Arafat) étaient présents au stade Félix Houphouët Boigny pour rendre une dernière fois hommage à leur idole, le roi de la Chine. Le lendemain samedi, l’inhumation a été faite dans l’intimité familiale au cimetière de Williamsville, dans la commune d’Adjamé (Centre d’Abidjan).

Quelques heures après son inhumation, la tombe et le cercueil ont été ouverts par des fans. Certains parmi les fans faisaient des directs sur les réseaux sociaux, pour vérifier si c’était lui ou pas. Des Photos et des vidéos qui sont devenues virales ont fait le tour de la toile.

« Il ne faut pas confondre la Chine populaire qui était là au stade et qui était irréprochable jusqu’au bout », a ajouté Mokobé.

Suite à la profanation de la tombe de Dj Arafat, 12 personnes ont été interpellées, « les enquêtes continuent », a annoncé le préfet du district d’Abidjan.