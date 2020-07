La ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, était dans la région de Kedougou, ce mardi 30 juin 2020. La ministre, dans la région du Sénégal oriental, a rendu visite aux habitants du quartier de Fadiga. Sur place, elle a échangé avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire dont les activités sont fortement impactées par la Covid-19.

Le ministre a saisi l’occasion pour remettre une enveloppe de 32 millions 402 milles FCFA en guise de subvention dégagée au profit des acteurs de l’Economie sociale et solidaire. Un fonds qui entre dans le cadre du programme de résilience économique et sociale, initié par le Président de la République, Macky Sall, face aux effets néfastes de la Covid-19.

Par la même occasion, elle a octroyé un fonds de crédit de 198 millions de francs Cfa à la Mutuelle d’Epargne et de Crédit DYNAMICS de Kédougou dans le cadre de la mise œuvre de la ligne Micro finance de la PLASEPRI II. Au total, plus de 230 millions de FCFA ont été accordés à la région de Kédougou.

Zahra Iyane Thiam a exhorté les autres SFD signataires de l’Accord-cadre de refinancement de la PLASEPRI, à effectuer les diligences requises pour une mise à disposition rapide des crédits annoncés lors de sa tournée nationale dans le cadre de la vulgarisation du programme Plasepri, au grand bénéfice des populations. À cet effet, elle n’a pas manqué d’inciter l’ensemble des bénéficiaires à utiliser ces fonds à bon escient afin de contribuer positivement à la création de la richesse locale voire nationale.

Le ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire a rappelé l’importance du secteur primaire de la région de Kédougou avec ses conditions éco-géographiques favorables, le secteur secondaire favorable au développement de l’exploitation minière qui d’ailleurs exerce un effet d’entraînement sur le secteur des biens et services tel le commerce, le transport et, dans une moyenne mesure, l’artisanat avant de souligner la menace qui pèse aujourd’hui sur beaucoup de micro, petites et moyennes entreprises. Des entités qui représentent une partie essentielle du tissu socioéconomique local.