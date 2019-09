Liverpool ne veut pas se séparer de Sadio Mané. Les Reds ont ainsi entamé les négociations pour garder l’attaquant sénégalais, co-meilleur buteur de la Premier League la saison passée.

Les Reds lancent l’opération « sécuriser» Sadio Mané

Selon les informations de Soccer Link, les Reds auraient entamé des discussions avec le Sénégalais de 27 ans pour une prolongation de contrat, assortie d’une revalorisation salariale. « L’actuel contrat de Sadio Mané court jusqu’en 2023, mais Liverpool souhaiterait donc lui en proposer un nouveau. Un accord s’il est trouvé, enterrerait les derniers espoirs du Real Madrid », lit-on sur wiwsport visité par Senego.

Hausse de son salaire

La bonne nouvelle pour Sadio Mané est que son salaire va subir une hausse peut-être plus à la hauteur de son talent et de ses performances. Mais entre-temps, on se demande si la petite colère du Sénégalais vis-à-vis son coéquipier égyptien n’aurait pas fait trembler les dirigeants Reds, au point de vouloir sécuriser leur meilleure recrue depuis 5 ans selon beaucoup d’avis.

Un Sadio Mané en forme

Arrivé en 2016 à Liverpool, Sadio Mané est devenu au fil des ans une figure incontournable des Reds. Placé sur le front de l‘attaque au côté de Roberto Firmino et Mohamed Salah, le Sénégalais a enchaîné les bonnes performances, jusqu’à susciter l’intérêt du Real Madrid. L’attaquant a de nouveau brillé ce samedi avec son doublé face à Newcastle, ce qui a permis à Liverpool de remporter un cinquième succès de rang en championnat.