3 jeunes filles sont respectivement sorties majors de leur promotion en master ingénierie juridique, fiscale et financière, en droit des affaires et gouvernance et en sciences juridiques, damant ainsi le pion à leurs camarades garçons qui n’ont réussi qu’à dénombrer 2 majors dans leur rangs. Une preuve palpante de l’importance qu’accorde la gente féminine dans la poursuite des études supérieures.

Akadémia Dakar spécialisé dans les études en droit, sciences et de gouvernance les a honorées en insistant sur le rôle des filles dans les organisations de travail en vertu de leurs compétences et abnégation dans les études.

L’ensemble des étudiants ont reçu leurs parchemins ce 14 décembre pour ainsi entamer la vie professionnelle.

La notaire Patricia Lake Diop, désignée parrain de l’événement, les a félicitées et encouragées dans la persévérance. Elle les invite surtout à être des vecteurs de paix sociale, gage d’une réussite dans la carrière professionnelle.





