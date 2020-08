in Sénégal

Propagation du Covid-19 au sénégal : Les inquiétudes de Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye

Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye s'inquiète de la propagation du coronavirus au Sénégal. «Il y a une transmission communautaire exagérée du coronavirus», alerte la Directrice de la santé, interrogée par L'Observateur. Parlant de l'Artémisia, elle a fait savoir que, «des produits traditionnels sénégalais contenant de l'Artémisia sont testés en même temps que le covid organics», dit-elle.

