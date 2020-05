Le district de Dakar-Ouest est le plus affecté par la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19), a-t-on appris au site du suivi du ministère de la Santé et de l’Action sociale (Msas). Il enregistre à lui-seul, plus de 300 patients diagnostiqués positifs.

C’est exactement trois cent-onze(311). Le nombre de malade au coronavirus enregistré dans le district sanitaire de Dakar-Ouest. Un décompte qui le place largement devant les autres zones d’opération.

Dakar-Sud

Le district de Dakar-Sud arrive en deuxième position avec deux cent soixante-et-onze (371) personnes testées positives au coronavirus.

Touba

Cela fait au moins deux semaines que le district de Touba se maintienne à la troisième place. A ce jour, il a enregistré deux cent trente-un (231) cas déclarés positifs.

