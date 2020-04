On n’en riait pour ne pas pleurer, on s’en amusait pour meubler le temps, convaincus d’avoir des ignorants comme interlocuteur, des mécontents, des jaloux qui, un à un, esquisseraient des pas de danse devant un visa. Toutefois, cette télé opium du peuple, cette télé de dégradation des mœurs a fini d’étaler son insolence en s’attaquant de manière gratuite, sans fondement aucun avec des ignorants de la première heure aux émigrés.

Cette émission dont El Hadji Assane Gueye était le conducteur a montré toutes les facettes de l’amateurisme dont font preuve nos organes de presse. On recrute des gens sortis d’aucune école comme cet Oustaz qui ne maîtrise même pas sujet pour oser s’aventurer dans une lecture de la situation des émigrés qui n’ont commis que le péché de lui remplir ses poches lors de ses visites en quête de fonds de commerce. Oustaz Assane, ce bambin venu de nulle part qui nous a été imposé du jour au lendemain par la TFM qui fait la promotion des nullards, des filles adeptes de la promotion Easy et de l’exploitation d’enfants innocents pour en faire de futurs danseurs de Mbalakh et chanteurs.

Monsieur le soi-disant « Oustaz », nous vous prions de nous montrer la voie en commençant toi-même à laver le derrière des chiens car le Sénégal en regorge et ne touche surtout pas celui des enfants car l’expérience nous a montré que d’aucuns de votre espèce, d’anciens grandes gueules se sont révélés être des péd…, d’autres des voleurs et j’en passe… Nous ne savons de quel bord vous êtes. Permettez-nous d’en douter au moins, contrairement à vous qui sombrez dans des affirmations mensongères. Oustaz, croyez- vous vraiment que nous dormons dans des cases abandonnées ? Nous qui, non seulement faisons dormir des milliers de famille sous un toit en leur assurant tout le confort nécessaire mais surtout les trois repas quotidiens. Nous ne nous glorifions pas mais laisser nous traiter comme des vauriens NON !

Azou à l’ image de « Azou le beau » restez dans votre assiette et pondez-nous le peu que vous en savez. Nous ne boxons pas dans la même direction et ne voulons Ni vos conseils, ni vos soulagements car nous restons digne dans cette épreuve passagère qui aura le mérite de mettre à nu vos idioties et révéler à la face du monde vos insuffisances.

Le débat devrait être ces soi-disant milliards qu’on est en train de voler en notre nom, prétextant nous venir en aide, nous n’en voulant pas et nous l’avons crié à la face du monde mais rien à faire ce gouvernement voleur en fait une bonne occasion.

Notre mission est de sauver les autres, de leurs venir en aide et si nous le faisons pour vous, nous sommes en mesure de le faire entre nous. Nous vivrons ensemble dans la dignité ou nous mourrons ensemble MAIS dans la dignité. Mettez votre âme en paix car Dieu est avec nous.

Nous avons trop laissé faire mais vous avez exagéré mon cher Azou et avec vous l’autre Azou qui nous a longtemps dupé pour mériter un manteau qui n’était pas le sien. Tous des trompeurs de la pire espèce que le Covid-19 a eu le mérite de démasquer.

En attendant, sachez que nous vous suivrons comme du lait sur le feu et à chaque fois vous recevrez la réponse méritée.

A bon entendeur !

Saa kadior

