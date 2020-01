« Le symbole de la soumission de la femme » : c’est ainsi que l’historienne Penda Mbow conçoit le port du voile islamique chez la femme musulmane. Serait-elle une obligation dans la religion musulmane, Penda Mbow estime que le port du voile ne doit pas nous amener à la perte de l’identité africaine.

Axant sa communication sur l’origine du voile, à l’occasion de la commémoration de l’An 1 du musée des civilisations noires, l’historienne explique : « Nous avons décortiqué les différents versets qui évoquent le voile. Et pour nous, le mot hijab ne veut pas dire voiler la femme. Hijab, c’est le rideau de séparation », et le hijab, ajoute-t-elle, n’est ni plus ni moins « un instrument de propagande pour transformer notre société ».

Penda Mbow, dans les colonnes du quotidien Le Soleil, dénonce à travers le port du voile, une stratégie visant à imposer « un autre projet de société, remettant en cause la laïcité ».

A l’en croire, « Il y a un autre débat sur notre identité d’Africaine. Devons-nous renoncer à notre identité africaine ou adopter le port arabe ? En amenant l’islam, est-ce que nous sommes obligés de nous transformer en femme arabe ? », s’interroge l’ancienne ministre de la Culture.

Il nous faut, dit-elle, « être musulmanes et rester nous-mêmes ».

Source Seneweb

