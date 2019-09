L’attaquant des Lions, qui a prolongé son bail avec les Reds jusqu’en 2023, a reçu une nouvelle proposition de contrat jusqu’en 2025, informe L’Observateur. Si Sadio Mané appose sa signature sur le document, son salaire annuel de passera 9 à 13 millions d’euros, soit 8,5 milliards par an, soit plus de 162 millions de Fcfa par semaine.

Sadio Mané détiendrait ainsi le plus gros salaire du club au dessus de Salah qui perçoit actuellement plus de 149 millions de Fcfa par semaine.