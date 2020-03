Un styliste âgé de 32 ans qui se réclame d’être un «gay» a été déféré au parquet de Diourbel lundi dernier pour diffusion de messages et des vidéos à caractère pornographique. Selon des informations de Source A, le mis en cause avait proposé à un Mbacké-Mbacké âgé de 52 ans de lui sodomiser. Et ce derniera déposé au poste de police de Gouye Mbinde une plainte contre un individu pour diffusion de messages et des vidéos à caractère pornographique.

Toutefois, le Mbacké a regretté d’avoir connu ou entamé des conversations avec son interlocuteur. Pour cause, le styliste ne cessait jamais de lui transférer des messages et des vidéos obscènes. D’après des confidences faites à votre journal, le locataire à la corniche Dahra Djolof a proposé au marabout de venir chez lui pour le sodomiser. «Je vous invite à venir me rendre visite et je vous réserve un cadeau agréable et surprenant», avait-il écrit et envoyé au Mbacké-Mbacké via facebook.

Ainsi les flics de la brigade de Recherches ont reçu l’ordre d’aller alpaguer le mis en cause de ladite affaire de mœurs. Ces derniers ont conseillé à la victime de tendre une souricière au styliste âgé 32 ans pour le mettre hors état de nuire. A cet effet, le marabout lui a fixé un rendez-vous en avisant la police de Gouye Mbinde.