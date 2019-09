Très active dans les réseaux sociaux, Pauline, la femme de Gana Guèye a salué la grosse performance de son mari sur Instagram: « Trop envie de te faire un gros câlin comme ça pour te féliciter… Quel homme! »

Arrivé cet été en provenance d’Everton, Idrissa Gueye s’est rapidement imposé au Paris SG. Mercredi soir, face au Real Madrid (3-0, 1ère journée de Ligue des Champions), le Sénégalais a survolé les débats au milieu.

« Idrissa, c’est incroyable. Je n’ai pas de mots, je ne sais pas combien de ballons il a récupérés aujourd’hui (mercredi), et ce n’était pas des ballons faciles. Marco (Verratti) et Marquinhos, c’était magnifique aussi. Mais Gana a fait un très bon match. » Au sortir de la victoire du Paris SG contre le Real Madrid (3-0, 1ère journée de Ligue des Champions), Thiago Silva s’est montré dithyrambique à l’égard d’Idrissa Gueye au micro de RMC Sport.

Interrogé en conférence de presse, le technicien parisien Thomas Tuchel a abondé dans le sens de son capitaine. « On a beaucoup combattu pour acheter ce joueur. C’est une machine, hein ! (sourire) Il n’arrête jamais de courir, le gagne beaucoup de ballons et contre une équipe comme le Real c’est super important. C’était un bon mix entre les trois, avec Marquinhos et Marco (Verratti), avec beaucoup d’intensité et de possession », s’est frotté les mains le coach allemand face aux journalistes.