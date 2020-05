Entre la justice brésilienne et Neymar, la bataille continue. Pour rappel, le fisc brésilien reproche toujours au joueur des irrégularités financières supposément commises entre 2011 et 2013, lorsque le joueur du PSG évoluait encore à Santos et qu’il négociait son transfert au FC Barcelone. En 2015, le joueur avait d’ailleurs écopé d’une amende de 32 M€.

Mais aujourd’hui, Globoesporte nous apprend que la Cour fédérale de Santos a prononcé la suspension du paiement de 15 M€ correspondant aux intérêts dûs par rapport à l’amende évoquée ci-dessus. A noter que le clan Neymar avait réussi à réduire le montant de la sanction. La suite au prochain épisode.