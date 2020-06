La suite après cette publicité

Cette crise du coronavirus a montré beaucoup de choses. Surtout dans l’Hexagone. En effet, on a pu observer à une cacophonie des présidents avant et après la décision d’arrêter le championnat et les baisses de salaires dans les clubs ont aussi crée quelques remous. Dimitri Payet s’est exprimé récemment à ce sujet, mais au Paris Saint-Germain aussi cela a été compliqué et malgré des négociations, rien n’a abouti finalement à un accord.

Dans son édition du jour, Le Parisien explique ce qui s’est passé pendant cette période assez surprenante. Nasser Al-Khelaïfi, le grand patron du Paris SG, a demandé à ses joueurs de baisser leurs émoluments et les négociations commencent sur la base de 30%. Aucun problème jusque là et les joueurs veulent que l’agent donné soit reversé aux salariés du club, mais aussi serve à faire des dons aux hôpitaux parisiens, qui sont en pleine crise depuis des années.

Nasser Al-Khelaïfi met le feu aux poudres

L’accord peine finalement à se formaliser selon le quotidien et le club va tout essayer en jouant sur les émotions d’Edinson Cavani, qui adore le club. Les dirigeants estiment qu’il arrivera à convaincre ses coéquipiers, en vain. Ensuite, le syndicat des joueurs tente de s’immiscer dans le dossier, mais n’arrive pas à joindre les joueurs parisiens. L’UNFP, de toute façon, a beaucoup de mal à discuter avec le PSG depuis l’épisode Rabiot, que le syndicat avait, bien évidemment, soutenu.

Mais une chose va mettre un terme définitif aux discussions selon Le Parisien. Dans les colonnes de RMC, Al-Khelaïfi va dire une chose qui ne va pas du tout passer auprès de son vestiaire. « J’attends d’eux un effort pour leur club. Ils connaissent leurs responsabilités », lâche NAK. Dans la foulée, les joueurs s’unissent pour mettre fin aux négociations et donc la baisse de salaire ne sera finalement jamais effective…