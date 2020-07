La fin de saison approche pour les clubs français et le traditionnel passage devant la Direction nationale du contrôle de gestion de la Ligue (DNCG) a débuté pour la plupart d’entre eux. Si les comptes de ces derniers ne devraient pas être au beau fixe en raison de la crise du coronavirus, certaines écuries ont vu leurs pertes s’amoindrir.

Après le passage de formations aux budgets plus modestes telles qu’Angers, Niort, ou Montpellier, c’est au tour du PSG de se présenter. Un PSG qui envisageait ces derniers temps une perte d’environ 215 M€ mais finalement cette dernière ne s’élèverait qu’à 120 M€ si l’on inclut les joueurs transférés par les champions de France, explique L’Equipe du jour. Le club parisien, plus gros budget de L1 habitué à des folies sur le marché des transferts, n’en reste pas moins le plus affecté par la crise et ne pourra donc pas dépenser de sommes ahurissantes cet été.