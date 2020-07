Pour bien préparer ses deux finales de coupes nationales (PSG-Saint-Etienne en Coupe de France le 24 juillet, PSG-OL le 31 juillet en Coupe de la Ligue BKT), le Paris Saint-Germain est en train de fixer plusieurs matches amicaux. Pour commencer, le club de la capitale défiera Le Havre au Stade Océane le 12 juillet . Mais ce n’est pas tout.

Selon nos informations, les hommes de Thomas Tuchel affronteront ensuite deux adversaires au Parc des Princes : d’abord le Shamrock Rovers FC (Irlande) le 17 juillet, et ensuite le Celtic Glasgow (Écosse) quatre jours plus tard, le 21 juillet. Rendez-vous donc dans un peu plus de deux semaines pour le retour des Parisiens dans leur enceinte.