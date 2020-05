La suite après cette publicité

L’attaquant uruguayen, comme d’autres joueurs du Paris Saint-Germain, est dans une drôle de situation. Son contrat expire au mois de juin, mais on ne sait pas encore vraiment s’il quittera la capitale à la fin du sixième mois de l’année, s’il partira fin août en cas de reprise de la Ligue des Champions ou même s’il prolongera son contrat d’une année supplémentaire, hypothèse qui a pris de l’ampleur ces dernières semaines.

L’Inter aurait tenté une attaque en solitaire dans ce dossier ces derniers jours, avec des contacts qui se sont intensifiés avec l’entourage du joueur. Les Milanais ont cependant fixé plusieurs conditions pour la venue du Matador, avec notamment un salaire maximum de 7,5 millions d’euros qui obligerait donc l’attaquant de la Celeste à faire des sacrifices financiers importants. Il touche effectivement 12 millions d’euros annuels à Paris.

Cavani veut attendre la fin août pour décider de son avenir

Mais selon Tuttosport, Edinson Cavani ne penserait pas à un départ actuellement. Pas forcément parce qu’il compte absolument rester à Paris la saison prochaine, mais tout simplement parce qu’il ne souhaite pas prendre de décision avant d’avoir disputé la suite de la Ligue des Champions avec le club de la capitale française. L’Inter, comme tout autre club intéressé, devra donc potentiellement attendre le mois d’août pour avoir une réponse du joueur.

La publication transalpine ajoute que Beppe Marotta, qui gère les intérêts sportifs du club lombard, ne peut pas attendre la fin du mois d’août pour trancher pour son futur attaquant, et que l’Atlético de Madrid serait toujours chaud sur ce dossier. On peut également imaginer que tout ceci ne fait pas les affaires du PSG et de Leonardo d’un point de vue de la gestion sportive et de la construction de l’effectif de la saison 2020/2021. Un nouvel exemple de la manière dont cette crise de coronavirus impacte les plans des clubs et des joueurs, et pas que d’un point de vue financier…