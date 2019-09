Le PSG a réussi son entrée en lice en Ligue de champions. Le club parisien a battu le Real Madrid (3-0) dans un Parc des Princes des grands soirs.

Louanges…

Idrissa Gana Guèye arrivé en provenance d’Everton cet été pour 30M€, a reçu les louanges de la part de ses coéquipiers du PSG, notamment Presnel Kimpembe, Tiago Silva, entre autres.

Monstre…

» C’est un monstre ! Je ne sais pas combien il a couru de kilomètres ce soir, mais je dirais minimum 12. Il nous fait beaucoup de bien. En plus d’être un charbonneur, il est bon techniquement. Je pense que le club, les supporters et ses coéquipiers peuvent être fiers de lui « , confie Kimpembe après le match.

Stats…

Aucun duel perdu, 90 ballons touchés, six récupérés, trois occasions créées, record d’interceptions, de tacles, de passes-clés et de passes dans le dernier tiers du terrain. Une passe décisive, pour Angel Di Maria sur son deuxième but, le joueur sénégalais a conquis les amateurs de foot.