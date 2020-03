Aligné au milieu de terrain samedi lors de la victoire du PSG face à Dijon (4-0), Idrissa Gueye a été interrogé sur le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund et en a profité pour mobiliser le vestiaire parisien.

Auteur d’une performance plus remarquée que les précédentes dans l’entrejeu parisien, Idrissa Gueye a tenu à rappeler à l’ordre ses coéquipiers en marge de l’échéance cruciale du Borussia Dortmund, le 11 mars prochain pour le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions.

« On essaie de bien travailler à l’entraînement… »

« L’ambiance autour du club ? Ça va, on reste concentrés. On essaie de bien travailler à l’entraînement pour préparer ce match retour. Mais avant, il reste des matchs pour bien se préparer et rectifier quelques erreurs du match aller. Si nous sommes plus soudés ? On dit, on dit, mais il faudra le montrer sur le terrain. Il reste des matchs pour le montrer et aller obtenir cette qualification ». a confié Idrissa Gueye au micro de Canal+ dans des propos rapportés par RMC Sport.