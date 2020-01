Pour un retour à Lille Gana Gueye a offert une prestation acceptable. Sans forcer, le PSG s’est logiquement imposé contre LOSC (0-2) pour le compte de la 21e journée de Ligue 1.

Gana retrouve Lille

Le match contre Lille était particulier pour Idrissa Gana Gueye qui retrouvait son ancien club. Dans des propos relayés par le site officiel parisien, il s’est réjoui de la prestation de son équipe et a fait part de ses sentiments de retrouver LOSC.

on a l’équipe qu’il faut pour battre n’importe quel adversaire

« On savait avant de venir ici que ça n’allait pas être facile, maintenant on sait qu’on a l’équipe qu’il faut pour battre n’importe quel adversaire. Il fallait rester concentré du début à la fin, et essayer de marquer ces buts qui nous ont permis de gagner le match. Mon retour à Lille ? Ça m’a fait plaisir de retrouver ce stade, ces supporters, et avec la victoire de mon équipe, je suis content », a déclaré Guèye.