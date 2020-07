Le contrat d’Edinson Cavani arrive à son terme. Les dirigeants parisiens ont décidé de ne pas le conserver, lui préférant Mauro Icardi, auteur d’une bonne saison statistique : 20 buts en 31 matchs joués. L’Argentin, arrivé en prêt à Paris en début de saison, a vu son option d’achat de 50 millions d’euros être levée.

Celui qui s’est imposé comme un titulaire au fur et à mesure de l’année aux dépens d’Edinson Cavani, pourrait même symboliquement récupérer le numéro 9 de son ancien concurrent en pointe. À cette question, posée par Le Parisien en interview, il a répondu de manière plutôt évasive : « Je ne sais pas encore, je n’en ai pas parlé avec le club. Je vais terminer la saison avec le numéro 18, on verra la saison prochaine. On ne va pas changer maintenant ».