Si le football français est à l’arrêt depuis le début de la pandémie de coronavirus, les joueurs du PSG, en chômage partiel pendant de nombreuses semaines, devaient suivre un programme d’entraînement envoyé par le club pendant le confinement. Mais depuis lundi, les hommes de Thomas Tuchel sont officiellement en vacances, et ce pour les trois prochaines semaines. Le retour à l’entraînement s’effectuera le 22 juin prochain.

RMC Sport précise que le club de la capitale souhaite anticiper des potentielles quatorzaines de voyageurs venant des pays sud-américains à la mi-juin imposées par le gouvernement. Plusieurs champions de France sont en effet susceptibles de devoir se plier à une telle mesure en raison du Covid-19. Edinson Cavani devrait revenir d’Uruguay le 16 juin et ainsi éviter ce risque. Si Marquinhos devrait lui rentrer plus tôt du Brésil, les dates de retour de ses compatriotes Neymar et Thiago Silva demeurent encore inconnues, toujours d’après RMC Sport, qui ajoute que la situation de Keylor Navas au Costa Rica est elle aussi suivie par le PSG.