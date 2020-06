La suite après cette publicité

« C’est l’un des nôtres, il est très important et j’aime beaucoup travailler avec lui. Je compte sur lui ces cinq prochaines semaines pour les deux finales et la Ligue des Champions. Ce n’est pas que mon choix, on doit parler avec le joueur, le club, avant de décider. Je suis très heureux qu’il soit là », voici ce que rapportait ce vendredi Thomas Tuchel sur Julian Draxler (26 ans). Des paroles élogieuses envers son compatriote. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le club de la capitale, l’international allemand (51 sélections, 6 buts) n’apparaît pourtant que très peu cette saison sous le maillot rouge-et-bleu, en témoignent ses onze matches de Ligue 1 disputés.

Jérôme Rothen, ancien joueur parisien et désormais consultant chez RMC, n’est pas du même avis que Thomas Tuchel. Il n’est pas favorable à ce que l’élément offensif reste à Paris et l’a clairement fait savoir dans Team Duga. « On peut après 3-4 ans au PSG être déçu de l’apport de Draxler. Cette année, son temps de jeu a été réduit de moitié quasiment. Très peu de buts et de passes décisives pourtant c’est un joueur de qualité donc il y a une déception. Que le PSG veuille s’en séparer, ça me paraît logique. Que lui soit attaché à son contrat, ça me dérange un peu. J’ai jamais revu le Draxler de l’équipe nationale au Paris Saint-Germain. Ça, c’est un problème, il n’était pas fait pour le PSG. C’est une erreur, je suis déçu de son attitude. Je pensais qu’il serait plus focalisé par son temps de jeu. »

PUBLICITÉ