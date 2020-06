La suite après cette publicité

Dans une vidéo par visioconférence organisée par le PSG et son principal sponsor Accor, Keylor Navas a pu discuter avec la journaliste de beIN Sports Anne-Laure Bonnet ainsi que Sebastìan et Jimena, deux supporters de son pays le Costa Rica. S’il a pu évoquer son adaptation facile au PSG mais aussi à la vie dans la capitale française, tout en évoquant son admiration pour la chanteuse Aya Nakamura, l’ancien portier du Real Madrid a également évoqué la Ligue des Champions.

Et selon lui, même sans Ligue 1, le Paris Saint-Germain a tout pour faire un excellent parcours : *«je sais que c’est difficile, mais ce n’est pas impossible. Donc on est prêt à lutter dans cette compétition. Je sais que mes coéquipiers sont super motivés. Ils travaillent beaucoup chez eux, car ils connaissent tous l’importance de cette compétition, pour l’équipe, le club, les supporters. Nous connaissons notre responsabilité. »**

Sebastìan and Jimena, who participated to our Instagram contest, had the unique opportunity to talk with their favorite @PSG_Inside player, @NavasKeylor, about France and of course, football! #LimitlessCall #ALLtogether #ALLsport pic.twitter.com/PlVYcKzUHK

— ALL – Accor Live Limitless (@All) May 31, 2020