Alors qu’il était censé mettre un terme à son aventure au Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa (27 ans) a profité de la crise financière touchant de plein fouet les clubs de football pour signer une prolongation jusqu’en 2024. Paris a en effet préféré le conserver plutôt que d’aller dépenser plusieurs dizaines de millions d’euros pour un remplaçant. Une bonne nouvelle pour le latéral gauche qui avait rejoint le club de la capitale en 2015.

« Beaucoup de fierté. Je suis heureux de continuer l’aventure ici. Ça fait cinq ans plus quatre, c’est énorme. Je vais profiter et tout donner pour le coup. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. J’ai eu une fiant, je pense que c’est ça aussi qui m’a permis de prolonger. J’ai gagné en maturité, je suis plus posé. Je vais travailler, donner le maximum et on verra comment ça va se passer. Je ne me mets pas d’objectif précis. Je sais quand faisant le maximum, ça va bien se passer », a-t-il déclaré au micro de la chaîne officielle du club