Alors que Leonardo cherche à prolonger le contrat de Kylian Mbappé, l’entourage du Français aurait fait savoir au Real Madrid qu’il ne signerait pas un nouveau bail avec le PSG afin de faciliter son transfert.

Envoyé sans cesse au Real Madrid depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, Kylian Mbappé a posté un message énigmatique sur ses réseaux sociaux ce jeudi soir. « Tout le monde parle, mais personne ne sait. Mon équipe (le PSG) me manque », a lâché le natif de Bondy, sans apporter davantage de précisions. Il n’en fallait pas plus aux supporters parisiens pour se réjouir, au moment où Zinedine Zidane rêverait de récupérer le numéro 7 du PSG. Reste à voir maintenant ce que décidera Kylian Mbappé pour son avenir. Comme annoncé par le 10 Sport il y a quelques semaines, la direction du PSG attend un signe de son joueur pour sa prolongation, mais Mbappé prend son temps et fait actuellement la sourde oreille, de quoi placer le club de la capitale dans une position délicate, surtout en pleine crise du coronavirus.

Le clan Mbappé aurait promis de ne pas prolonger avec le PSG

Alors que la Ligue 1 ne reprendra pas, le PSG va subir des pertes colossales sur le plan financier. Sans la recette billetterie, le montant des droits télé, et en l’absence d’un accord pour la baisse des salaires des joueurs, le club parisien est en effet dans une position compliquée malgré la présence de ses propriétaires qataris, une situation dont pourrait profiter le Real Madrid pour Kylian Mbappé selon OK Diario. Les Merengue resteront donc à l’affût en cas d’opportunité dès cet été et resteraient assez confiants pour une raison précise. Le média ibérique précise en effet que l’entourage de Kylian Mbappé aurait donné sa parole aux émissaires du Real Madrid que le joueur de 21 ans ne prolongera pas son contrat avec le PSG. Ce qui expliquerait alors le mutisme du principal intéressé malgré les relances de son club.

