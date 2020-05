Les stars étrangères du Paris Saint-Germain sont rentrées dans leur pays respectif pendant l’arrêt des compétitions. C’est le cas de Keylor Navas (Costa Rica), Edinson Cavani (Uruguay), Thiago Silva ou encore Neymar (Brésil). Une liste à laquelle s’ajoute Marquinhos. Contrairement à ses coéquipiers, le défenseur brésilien a passé le confinement en France et est rentré au Brésil en début de semaine . Selon L’Équipe, l’international brésilien (47 sélections, 1 but) a rejoint la famille de son épouse dans l’État de São Paulo.

Le quotidien rapporté également que son départ de la capitale a surpris du côté du PSG. En interne, on ne comprend pas trop pourquoi l’homme de 26 ans a rejoint le continent sud-américain, d’autant que le pays est très fortement touché par la pandémie. Environ 19 000 personnes ont perdu la vie au brésil, dont plus de 5 000 dans l’État de São Paulo, État brésilien le plus touché. Marquinhos ne va toutefois pas s’éterniser dans son pays puisque la reprise de l’entraînement du PSG pourrait être prévue le 22 juin.