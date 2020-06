La suite après cette publicité

Ce jeudi après-midi, le Borussia Dortmund officialisait l’arrivée de Thomas Meunier (28 ans) . Le latéral droit droit belge a paraphé un contrat jusqu’en 2024 avec le BVB. Arrivé libre en provenance du PSG, le Diable Rouge n’a donc pas souhaité prolonger l’aventure de deux mois avec le club parisien. Après quatre années dans la capitale française, Meunier a souhaité adresser un message d’adieu aux supporters du champion de France.

« De la première à la dernière seconde, jouer pour le PSG aura été un privilège. Quatre années formidables dans la plus belle ville du monde ! Des tas de rencontres sur le terrain et en-dehors, des bons moments, des grands moments, un apprentissage continu mais surtout, un grand honneur d’avoir été le premier Belge à faire partie de la famille PSG. Merci aux supporters (pas les tocards des réseaux), aux staffs et aux joueurs pour leur précieux et inconditionnel soutien. PS : La Champions League sera parisienne ! », a ainsi confié le défenseur belge. L’intéressé croisera peut-être ses anciens partenaires la saison prochaine en Ligue des champions…