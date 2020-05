La suite après cette publicité

Sacré champion d’Europe avec le Real Madrid à Lisbonne face à l’Atlético de Madrid en 2014, Angel Di Maria décide alors de donner une nouvelle direction à sa carrière. Très précieux dans le onze de Carlo Ancelotti, Fideo est alors courtisé par le Paris Saint-Germain. Finalement rattrapé par la patrouille du fair-play financier, le club de la capitale a vu ses plans être contrecarrés. Une aubaine pour Manchester United qui s’est alors offert le Merengue contre 75 M€. Un choix qu’a très rapidement regretté l’intéressé.

Parti au PSG un an après, Di Maria n’a jamais caché que son aventure mancunienne avait été un cauchemar, aussi bien sur le terrain avec Louis van Gaal que dans la ville en elle-même. Interrogée dans l’émission argentine Los Ángeles de la Mañana, la femme de Di Maria, Jorgelina Cardoso, est revenue sur cette année passée dans le nord-ouest de l’Angleterre. « C’était horrible. Manchester, c’est le pire, c’est horrible. Pourtant, on a tout mis (pour y aller). Nous nous sommes beaucoup battus avec Angel. Nous vivions à Madrid, Angel jouait dans la meilleure équipe du monde, le Real Madrid. Le climat était parfait, la nourriture aussi et puis est arrivée cette offre de Manchester. »

Une expérience horrible pour les Di Maria

Une proposition face à laquelle la femme de l’actuel Parisien n’était pas du tout emballée au début, avant de céder. « Je lui ai répondu : « même pas en rêve. Tu y vas tout seul si c’est ça. » Mais Angel me dit : « si, si, on y va. » Il y avait beaucoup d’argent en jeu. Après, les médias espagnols nous ont traités de « peseteros » (attirés par l’argent). Oui, nous l’avons été ! Si vous travaillez dans une entreprise et que la concurrence arrive pour te dire qu’ils te paient le double, tu y vas en courant ! Pourquoi faire la fine bouche ? Et j’avais mes enfants à entretenir. » Mais l’appât du gain n’a pas suffi pour retenir bien longtemps la famille Di Maria.

« Je ne voulais pas y aller. Je suis amie avec Giannina Maradona, qui était en couple avec Sergio Agüero. Nous sommes allés les voir à Manchester. Quand nous sommes rentrés, j’ai dit à Angel : « Il faut que des clubs de n’importe quel autre pays que l’Angleterre t’achètent. Ici, c’est de la merde. C’était horrible, je n’aimais rien. Les gens sont tout blanc. Ils marchent et vous ne savez pas s’ils vont vous tuer… Mais je n’ai jamais dit à Angel qu’on était là à cause de lui. Je lui disais : « chéri, je veux me tuer, il fait nuit à deux heures de l’après-midi. » Voilà des propos qui ne devraient pas rester bien longtemps sans réaction de l’autre côté de la Manche.