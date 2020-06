En trois ans au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a vu passer un certain nombre de joueurs. Certains ont été très importants pour sa progression, c’est le cas des expérimentés Lassana Diarra et Gianluigi Buffon, âgés respectivement de 33 et 40 ans quand ils ont porté le maillot rouge-et-bleu. Le champion du monde l’a rapporté dans un sujet de L’Équipe consacré à l’après-carrière de l’ancien milieu de terrain.

« Il (Lassana Diarra) m’a aidé lors de moments compliqués. Le haut niveau, il connaît. Il sait de quoi il parle. Il a fréquenté beaucoup de clubs, un peu partout d’ailleurs. Il est parti très tôt, et seul, de chez lui. J’ai toujours aimé écouter les anciens. (Gianluigi) Buffon a aussi été très important pour moi » », explique-t-il. Alors quand les deux hommes ont quitté le club de la capitale, l’attaquant français était forcément touché. « Ça m’a fait quelque chose de le (Lassana Diarra) voir partir. Ça m’a fait aussi quelque chose de voir partir Buffon », rapporte-t-il. Lassana Diarra et Gianluigi Buffon apprécieront.