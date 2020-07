Arrivé à l’hiver 2019 au Paris Saint-Germain, Leandro Paredes (26 ans) a mis du temps à s’acclimater à son nouveau club. Mais avant la crise du coronavirus qui a arrêté le football mondial pendant quelques mois, l’Argentin avait enfin réussi à s’installer comme un titulaire à part entière comme en témoigne sa titularisation lors du match retour des 8es de finale de la Ligue de Champions contre le Borussia Dortmund (2-0). Coupé dans son élan, avec cette trêve forcée, le milieu de terrain compte bien réaliser de grandes choses avec le club de la capitale. Mais pas que.

En effet, comme il l’a confié dans un live avec un Youtuber argentin, Paredes a de grandes ambitions pour la suite de sa carrière. L’ancien joueur du Zenit veut remporter la Ligue des Champions avec les Rouge et Bleu et un titre majeur avec sa sélection : «J’ai encore des grands objectifs, comme celui de gagner la Ligue des Champions, et gagner un titre majeur avec l’Argentine. Et la dernière étape, ce sera un retour à Boca Juniors.»