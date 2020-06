Si Thomas Meunier et Edinson Cavani ne prolongent pas leur aventure, même pas de deux mois, avec le Paris Saint-Germain, malgré la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, d’autres éléments vont signer une petite prolongation. Thiago Silva, Layvin Kurzawa et le gardien Sergio Rico sont de ceux-ci et ont même trouvé un accord de principe avec Leonardo, le directeur sportif. Toutefois, jusqu’alors, un problème existait.

En France, c’est inscrit dans le Code du Sport, on ne peut pas signer de contrat de moins d’une année, alors que pour certains il s’agit uniquement de deux mois pour jouer la C1 et les finales de Coupe de la Ligue et de Coupe de France. Le 17 juin, le Parlement a promulgué une « loi relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes », concernant le droit du travail révèle Le Parisien. Ce mercredi, en conseil des ministres, il doit être décidé de valider une adaptation concernant les contrats des sportifs. Leonardo va donc pouvoir activer tout cela en toute légalité rapidement.