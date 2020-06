La suite après cette publicité

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de Mauro Icardi. L’attaquant de 27 ans était prêté en 2019-2020 par l’Inter Milan. L’international argentin (8 sélections), qui possède également la nationalité italienne, est donc désormais lié au Club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024 ». Dimanche après-midi, le Paris Saint-Germain annonçait officiellement s’être offert Mauro Icardi.

Une nouvelle qui a été accueillie avec le sourire par les fans du Paris Saint-Germain, d’autant plus que Leonardo a visiblement réussi à obtenir une belle ristourne, portant le total de l’opération à 50 millions d’euros + 7/8 millions sous forme de bonus, alors que l’option d’achat initialement prévue était de 70 millions d’euros. Mais l’attaquant parisien, auteur de 21 buts en 30 matchs toutes compétitions confondues lors de son premier exercice du côté du Parc des Princes, a aussi réussi à négocier un joli contrat.

Une augmentation de 2 millions d’euros par saison

Effectivement, le salaire initialement prévu pour l’ancien du FC Barcelone et de la Sampdoria devait être de 10 millions d’euros par saison. Mais selon les informations de l’Equipe, Wanda Nara, compagne et agent de l’attaquant argentin, a réussi à renégocier et à lui obtenir des émoluments de 12 millions d’euros par saison. Il devient ainsi le sixième joueur le mieux payé du club de la capitale française.

Toujours selon le média, elle aurait notamment utilisé l’intérêt de la Juventus pour le joueur de l’Albiceleste pour faire monter les enchères et obtenir le meilleur salaire possible pour le numéro 18 du Paris Saint-Germain. Nul doute que si Mauro Icardi parvient à rééditer les prestations de cette saison, cette augmentation salariale ne sera qu’anecdotique. Dans le cas contraire, il y aura de quoi grincer des dents du côté de Paris…