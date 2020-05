La suite après cette publicité

Le feuilleton Neymar est-il enterré ? Ces derniers jours, la presse catalane a été plutôt calme à ce sujet, et la tendance ne sera désormais plus vraiment à un retour de la star brésilienne. Il faut dire que les soucis financiers du FC Barcelone poussent Josep Maria Bartomeu à faire des choix forts, et la priorité de la direction blaugrana semble désormais être Lautaro Martinez, l’attaquant de l’Inter.

Des recrues sont également attendues dans l’entrejeu et en défense, au niveau des latéraux principalement. Vous l’aurez compris, un retour de Neymar s’avère très compliqué, et causerait quelques débats en interne. Obligé de procéder à des échanges et face à un dégraissage qui n’avance pas, beaucoup des indésirables ne souhaitant pas partir, la piste menant à son ancien numéro 11 ne semble pas être réaliste aujourd’hui.

Le Barça n’a pas pris de décision finale

Et pourtant… Comme l’explique le quotidien Marca, le nom du Brésilien reste encore clairement présent sur la table des dirigeants du FC Barcelone. Le média explique qu’effectivement, les dossiers Lautaro Martinez et Miralem Pjanic sont prioritaires, mais que l’option Neymar n’est pas totalement écartée malgré des problématiques financières évidentes.

Reste donc à voir comment le Barça pourra s’y prendre. La presse catalane a souvent évoqué la possibilité d’un échange colossal, comme ce fut le cas l’été dernier, et le fait que Thomas Tuchel soit toujours autant sous le charme d’Ousmane Dembélé pourrait jouer en la faveur de Lionel Messi et des cadres du vestiaires, qui poussent toujours autant pour un retour de Neymar. Vous l’aurez compris, on risque d’entendre parler de Neymar pendant un petit moment encore !