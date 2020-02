A l’image de toute l’équipe du PSG, Gana Gueye a livré une prestation décevante lors de la défaite face à Dortmund en Ligue des Champions. Dominés dans l’impact physique et dans le fond du jeu, les hommes de Thomas Tuchel étaient méconnaissables face aux Allemands.

PUBLICITÉ

Avec un milieu de terrain qui n’était composé que de Marco Verratti et Idrissa Gueye, le PSG a souffert devant Can et Witsel qui gagnaient presque tous les duels. Ce schéma tactique proposé par Tuchel n’a pas séduit le consultant Ménès qui n’a pas hésité à s’en prendre à Gana Gueye dans son blog.

« Gueye a livré une prestation effroyable »

« La peur, c’est aussi ce qui a un peu transpiré dans le jeu du PSG. Et le joueur en trop en défense est celui qui a manqué au milieu. D’autant que Gueye a livré une prestation effroyable, heureusement compensée par le très bon match de Verratti, qui a malheureusement pris un énième carton pour protestation qui le privera du match retour, ce qui n’est vraiment pas une bonne nouvelle pour Paris », explique Pierre Ménès.