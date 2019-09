Quelques semaines après son arrivée au PSG, le milieu sénégalais, Idrissa Gana Guèye a déjà conquis le consultant de Canal +, Pierre Ménès.

Gana avait déjà failli rejoindre le PSG cet hiver, et on comprend pourquoi, compte tenu des deux premières prestations très convaincantes de l’ancien du LOSC contre Toulouse puis à Metz. Ce transfert avait capoté mais après la CAN, le club de la capitale a tout fait pour le recruter. Pierre Ménès est d’ailleurs déjà convaincu par l’ancien pensionnaire de Diambars.