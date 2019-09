Si la performance collective du PSG a été incroyable, celle d’Idrissa Gana Gueye a crevé l’écran. Le milieu de terrain a été omniprésent pendant 90 minutes et a littéralement étouffé le milieu de terrain du Real Madrid.

La réaction de l’homme du match au micro de RMC Sport : « J’ai eu quelques crampes à la fin mais ça va. J’ai joué mon rôle, comme je l’ai toujours fait en jouant au foot. On a joué en équipe aujourd’hui, on a su travailler ensemble et respecter les consignes du coach. C’était important de bien débuter la compétition. »

Une copie XXL (9) selon YahooSports

« Placé plus haut d’entrée de jeu, de par la position de Marquinhos devant la défense, il a été toujours aussi précieux à la récupération avec un gros travail dans le pressing sur Hazard. Il concède un coup-franc dangereux mais c’est bien le seul point négatif d’une copie XXL. Avec ce joueur qui participe dans toutes les taches, attaque, distribue, récupère, le PSG tient son chaînon manquant. »

Pour L’Equipe, Gueye illustre la domination parisienne au milieu

« Si Paris a profité des largesses de la défense madrilène, c’est au milieu qu’il a gagné le match, avec un homme clé : Idrissa Gueye. Avec Marquinhos positionné en pure sentinelle derrière lui, l’international sénégalais s’est démené en relayeur (9 duels gagnés, 6 ballons récupérés). Il avait déjà avalé quatre kilomètres à la pause, avec une agressivité rare. Offensivement, il a percuté côté droit à de nombreuses reprises, fournissant notamment trois passes clés en première période, dont la transmission décisive sur le deuxième but de Di Maria (33e).

Il fut proche de créer une autre réalisation, en enchaînant une récupération haute et une ouverture vers Verratti qui n’a pas profité à Di Maria (60e), mais ne s’est pas vexé pour autant. La recrue estivale a continué à martyriser Casemiro et consorts par ses projections, apportant du liant, du muscle et des idées. À côté de lui, Verratti et Marquinhos ont également été tranchants. »