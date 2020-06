Ce n’est désormais qu’une question de jours : Edinson Cavani (33 ans) s’apprête à quitter le PSG, qu’il a rejoint en 2013 contre 64,5 M€ en provenance du Napoli. Le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale ne prolongera pas son contrat, qui expire le 30 juin prochain. L’Uruguayen ne terminera même pas l’exercice 2019-2020 avec la formation entraînée par Thomas Tuchel, puisqu’il refuse tout simplement d’étendre son bail jusqu’au 31 août prochain . Une décision critiquée par certains mais défendue par Rolland Courbis (66 ans), le consultant RMC.

«Prendre une décision pareille, ce n’est pas évident… Ce virus a quand même perturbé pas mal de choses. C’est regrettable que ça se termine comme ça pour Cavani au PSG… Mais d’un autre côté, il est allé au bout de son contrat. Il refuse de prolonger, il va juste au bout de son contrat actuel. Ça se comprend aussi, vu que Paris n’a pas voulu le garder. Jouer le tournoi final de la Ligue des Champions avec le PSG sans avoir vraiment la tête à Paris, psychologiquement, si tu veux te blesser, c’est la meilleure solution… Une fin si moche ? Cette saison, il a eu une période difficile avec sa blessure. En début de saison, Icardi mettait but sur but. Et après, ça avait tourné. Avant le virus, dans ce dernier match contre Dortmund, il était à nouveau titulaire. Ce qui n’était pas si évident que cela quelques mois auparavant. Donc son histoire aurait pu bien se finir à Paris sans ce virus…», a ainsi expliqué l’ancien entraîneur de l’OM ou encore du MHSC sur les ondes de RMC dimanche.