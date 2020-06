La suite après cette publicité

Une idée fixe. Depuis plusieurs mois, le Paris SG suit Takefusa Kubo (19 ans). Le club de la capitale avait tenté sa chance avant qu’il rejoigne le Real Madrid à l’été 2019. La Casa Blanca, depuis, l’a prêté à Majorque pour qu’il gagne en temps de jeu dans l’élite. Et pour sa première saison en Liga, le jeune Japonais confirme ses prédispositions : 3 buts et 2 passes décisives en 27 apparitions en Liga.

Zinedine Zidane suit l’international japonais (7 sélections) de près, comme il l’a confirmé en conférence de presse ce mardi. «Il fait une bonne saison à Majorque. Il est en train de jouer et c’est qu’il recherchait ainsi que le club. Il est un joueur intéressant, de présent et d’avenir. Sa bonne saison me met en joie», a confié le coach madrilène, remettant à plus tard la décision sur son avenir la saison prochaine.

Kubo a dit non à 4 M€/an

Des mots que le jeune milieu offensif déroutant a sans doute dû apprécier. D’autant qu’il n’a qu’un seul objectif en tête : briller à terme sous la tunique merengue. Un but précis qui l’a poussé à dire non à une nouvelle offensive du PSG ces dernières semaines. Selon les informations de As, l’ancien de La Masia a dit non à une approche concrète de Leonardo.

Le directeur sportif du club de la capitale avait pourtant dégainé une sacrée proposition : un salaire annuel de 4 M€ ! Le natif de Kanagawa, véritable star au pays, n’a pas prêté oreille à ce pont d’or, préférant honorer son contrat avec les pensionnaires du Santiago Bernabeu (juin 2024, clause libératoire fixée à 250 M€). Le Real Madrid peut souffler, même si le PSG, comme la Lazio, l’Ajax, le Celtic et 9 écuries de Liga, restent à l’affût…