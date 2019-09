Le doute est désormais levé. Thomas Tuchel a annoncé ce vendredi en conférence de presse la présence de Neymar dans le groupe pour la recption de Strasbourg au Parc des princes. Un choix qu’il a longuement expliqué sur footmercato…

« Oui, clairement oui, bien sûr (Neymar sera dans le groupe). Comme je l’ai dit, je suis très heureux de la fin du mercato, tout est clair, on connait notre groupe, j’en suis très content. Nous avons un grand groupe, beaucoup de talent, de caractère et de personnalité. Nous avons Ney dans notre groupe, c’est sûr maintenant, il n’y a plus de perturbation, il peut se concentrer à nouveau », a-t-il lancé avant de poursuivre.

« Ce n’est pas facile pour lui non plus ces dernières semaines. Maintenant, c’est décidé. C’est la vie. On a un peu parlé jeudi, on doit encore parler aujourd’hui. Parfois, à trop insister sur un sujet, on en fait une montagne, alors que le sujet ne le mérite pas forcément. Je dois trouver l’équilibre pour notre dialogue », a-t-il lâché, relativisant la situation qui risque d’être assez tendue. Pour cause, une grande partie des ultras, en veulent encore au Brésilien qui voulait quitter le club à tout prix lors du mercato d’été.