Poème sur le Prophète PSL: LA RENAISSANCE

Bismilahi Rahmani Rahimi

Les âmes perdues, les cœurs brisés et les esprits malades d’ignorance, Ta venue était des plus impérative pour nous régénérer de Ta lumière.

Des lois injustes aux cultes insensés, seuls Tes enseignements corrigent et orientent vers l’égalité.

Devant l’incapacité de Tes prédécesseurs à diriger le monde vers un seul Dieu unique, Ton arrivée corrigea leur échec.

Face au refus total des attitudes à se parfaire, qui d’autre que Toi pour les corriger jusqu’à les rendre humaines.

Lorsque le riche néglige les souffrances du moins fortuné, Ta générosité ne cesse de les enseigner que le partage est la richesse des nobles.

Quand le pardon du Seigneur se refuse à nous accompagner, Ta clémence demeure le remède de nos maux.

Bilahi, au jour des regrets, seul Ton amour nous guidera vers le pardon du Créateur jusqu’à nous ouvrir les portes du paradis.

De Toi est née la renaissance de l’unanimité et de Ta naissance est mort satan le pauvre.

Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)

