Bismilahi Rahmani Rahimi

Incroyablement magnifique, demeure cet homme des temps.

Magnifiquement généreux, sera à jamais Ce Seigneur de la bonté.

Éternellement grand, sera Ce maître de la noblesse.

Fortement et suprêmement élevé, sera pour toujours Ton valeureux Nom.

Mystérieusement façonnée et joliment créée, est cette beauté lumineuse.

Infiniment bon et généralement gracieux, Ce Seigneur des cœurs fut.

Totalement et entièrement dévoué à Son créateur demeure, Ce plus fidèle des fidèles.

Fidèlement remplis d’amour, seront pour l’éternité nos cœurs envers Toi.

Inconditionnels et indéfinissables, seront notre soumission et notre engagement.

Invariable et non changeable, sera à jamais notre dévotion pour Toi

Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)