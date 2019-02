Bismilahi Rahmani Rahimi

Face à mes innombrables manquements et péchés le Créateur choisi la voie du Prophète PSL pour me repêcher.

Ainsi le Seigneur m’ordonna de louer Son messager premier pour se donner une raison de me gracier le jour du pesage des actes.

Insensible à toute autre issue seules mes louanges pour Son messager favori, réussissent à refroidir Ses colères jusqu’à transformer mes défaillances en grâces et récompenses.

Toute bonne action peut mener au paradis, mais Te louer Toi le Premier des maitres conduit à gagner Sa reconnaissance et Son éternel amitié.

Je ne cesserai à jamais de Lui témoigner toute mon contentement pour ce métier de poète du Prophète PSL qu’il a assigné à mon être.

Je ne cesse de me réjouir de ce privilège plus que gracieux car cette faveur des faveurs ne cesse de valoriser ma vie et de garantir mon existence.

Ces poèmes pour Son ambassadeur sur terre sont mes seules richesses et merveilles.

Qu’Allah ne cesse de les parcourir pour les rendre riches de sens et de verbe.

Qu’Allah ne cesse de demeurer leur seul sponsor et maître.

Je quémande leur acceptation et leur bénédiction au seul propriétaire des vies, Allah maître des âmes.

Alkhamdoulilahi merci infiniment à celui qui m’a offert cette chance divine à jamais je dirais dieureudieuf dueureudieuf Ya Rassoulilahi PSL

Alahouma sabli ala

Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)