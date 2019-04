Poème sur le Prophète PSL: VALIDÉ PAR ALLAH

Bismilahi Rahmani Rahimi

Ainsi, nul ne peut et ne pourra à jamais décrier mes écrits qui ne cessent de bénéficier du soutien éternel du maître de l’éternité.

Ces poèmes qu’on ne cesse de qualifier de magique ne cesseront à jamais d’émerveiller le monde car mon inspirateur est plus que fort.

Connaissant et reconnaissant tout l’amour que le Seigneur porte au Meilleur des hommes ne fait que rassurer ma plume diamantée par Son éclat.

Lorsque mon écritoire parle de la langue du Seigneur, les savants se taisent et leur inspiration se questionne de l’origine de mes dires.

Ils doivent tous savoir que ces poèmes pour mon Sauveur dépassent longuement mes savoirs et compétences, seule l’inspiration divine me guide.

Ô mon maître, ne cesse d’orienter toute belle phrase vers mon âme et tout majestueux mot dans mon encrier.

Louer la meilleure des Créatures est la meilleure chose de ma vie que je Lui dédie totalement et entièrement.

Alahoumma sali ala Seydina Mouhammadine wassalim

Ecrit par Mohamed Abdallah THIAM

Président de la Fondation « Keur Rassoul »

Serviteur du prophète des temps modernes

édité Par la Fondation « Keur Rassoul »

« Sala lahou Ala Seydina Mohamed (PSL)

fkr92.com