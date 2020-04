Les Hlm Angle Mousse de Dakar ont été le théâtre d’une situation inédite avec surtout la psychose induite par le Covid-19,rapporte le journal Observateur. Docteur Anna, pharmacienne aux Hlm Angle Mousse, a eu hier vendredi la surprise de sa vie. La dame a fait face au réveil ,à une scène ubuesque : ses locataires, bloqués à Touba depuis l’instauration du couvre-feu, avaient rejoint l’appartement qu’elle leur a donné en location. La famille de quatre membres (un homme, ses deux épouses et un bébé) est rentrée nuitamment de la cité religieuse, l’une des localités les plus touchées par la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Mais comment ils ont fait, en cette période d’Etat d’urgence, où le transport interurbain a été interdit, pour rejoindre Dakar? “Ils étaient absents depuis quelques jours. C’est ce matin que je lai ai aperçu dans la maison et je ne comprenais pas”,a répondu Dr Anna, incapable de résoudre l’équation. Ainsi, par le biais d’une voisine, Dr Anna a alerté les autorités sur la présence de cette famille, qui pourrait constituer un danger pour les Hlm Angle Mousse ,voire toute la capitale sénégalaise. En effet selon une source policière, un agent qui travaille sur l’autoroute à péage aurait aidé cette famille à quitter la cité religieuse pour Dakar. Mais les limiers ne sont pas du goût de cette forme de dénonciation qui ne reposerait sur aucun critère. Ca ne veut rien dire si quelqu’un vient de Touba. C’est de la stigmatisation. La police était sur place pour voir”, indique Alioune Badara Samb.

