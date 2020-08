« Purple Drank », « Sizzurp », « Lean », Texas Tea » : autant de noms pour cette boisson violette qui fait rage dans les soirées à Dakar.

Selon Infomed, « un grand trafic de médicaments se fait en ce moment à Dakar par un groupe de jeunes, tout âge confondus adolescents et jeunes adultes… Qui se relaient pour acheter des médicaments dans différentes pharmacies pour se droguer.

Mais ce breuvage n’est pas aussi innocent que sa jolie robe violette ne laisse paraître : il contient en effet du sirop contre la toux codéiné, un antihistaminiques et du soda, du Sprite le plus souvent. Créé dans les années 1960, le « Purple Drank » a été popularisé dans les années 1990 par des rappeurs américains. En 2014, le rappeur Future sort « Codeine Crazy » en référence à la boisson aux effets psychotropes. Conséquence : à Dakar, de nombreux jeunes aiment boire du Purple Drank, d’autant plus que les ingrédients sont peu chers et en libre-service.

Si la codéine apporte une sensation de légèreté et d’euphorie, cet opiacé peut, quand on en abuse, entraîner la dépendance, voire l’overdose. Les opiacés ont notamment causé 60 000 overdoses mortelles aux États-Unis en 2016. Le Purple Drank peut provoquer de multiples effets indésirables : somnolence, vertiges, hallucinations, détresse respiratoire, coma… Cette mode est malheureusement arrivée en France. En 2013, les premiers cas d’intoxication ont été signalés.

Cet article Purple drank, une drogue qui inonde les soirées dakaroises est apparu en premier sur Sunubuzz.