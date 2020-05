Gana Messere peut compter sur la défense de Ameth Khalifa Niasse. Sur le plateau de quartier général, le marabout et homme politique a mis en garde les détracteurs et ceux qui menacent le Conférencier Mouride. “Que plus personne ne touche à Gana Messere. Qu’on le laisse en paix. Il ne lui arrivera rien du tout…” Ainsi a rappelé a mis en garde Ameth khalifa Niasse.

Il raille par la même occasion Ousmane Sonko. Ne voulant pas être comparé aux autres prêcheurs, il dit à qui veut l’entendre qu’on ne compare pas Macky SALL et Ousmane Sonko. C’est la lumière et l’obscurité. Sacré Ameth khalifa Niasse!

