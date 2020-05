Aider les Français à retrouver le bien-être par l’alimentation : voilà la mission que s’est fixée Qilibri. La jeune start-up mise pour cela sur des programmes personnalisés. Mais comment ça marche, exactement ?

On le sait, les régimes classiques sont difficiles à tenir ou laborieux à mettre en place (pesage du moindre grain de riz, obligation de se mettre aux fourneaux à chaque repas etc.) De plus, ils sont très souvent décevants et se soldent fréquemment par une reprise de poids.

C’est pourquoi Qilibri a décidé d’ouvrir une nouvelle voie: un rééquilibrage alimentaire alliant plaisir et efficacité pour apprendre (ou réapprendre) à mieux manger et reprendre ainsi le contrôle de son alimentation.

Le sur-mesure pour se sentir mieux dans son corps

Élaborés avec des professionnels de la nutrition, les menus proposés par Qilibri mêlent nutriments essentiels et vraies saveurs. Mais ils sont surtout adaptés à chaque utilisateur. Qu’il s’agisse d’allergies, de préférences gustatives, de contraintes alimentaires ou encore d’objectifs de perte de poids, chaque programme Qilibri – construit avec un diététicien qui prend en compte toutes vos spécificités en début de parcours – est parfaitement adapté au profil de chaque client et surtout à son objectif. L’idée? Respecter le rythme et les envies de chacun, pour que la perte de poids soit la plus efficace et durable possible!

De la bienveillance à tous les étages

Une relation de confiance pour une expérience concluante et une perte de poids durable. Tels sont les principes de Qilibri au moment d’accompagner ses clients. Et ici, «accompagner» n’est pas un mot en l’air.

Du bilan initial jusqu’à la préparation de l’après-programme (pour éviter le yoyo), chaque utilisateur est suivi par un diététicien attitré qui l’aide à tenir le cap, à surmonter une perte de motivation ou à changer en douceur ses comportements alimentaires.

Parce que si Qilibri s’adapte à ses clients (plus de 3000 utilisateurs satisfaits depuis sa création), elle prend également en compte les aléas du quotidien. Ses programmes fonctionnent aussi parce qu’ils sont faciles à mettre en place. Petits-déjeuners, déjeuners, collations, dîners: tous ces repas sont livrés à domicile – à partir de 14,5 € – dans des formats prêts à manger pour vous simplifier la vie… et la ligne!

