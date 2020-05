LE GOUVERNEMENT DE VICHY: est le régime politique dirigé par Philippe Pétain, qui assure le gouvernement de la France au cours de la Seconde Guerre mondiale, du 10 juillet 1940 au 20 août 1944 durant l’occupation du pays par Hitler.Après le vote des pleins pouvoirs constituants à Philippe Pétain par l’Assemblée nationale, la mention « République française » disparaît des actes officiels.

Les Allemands laissent l’administration française sous l’autorité du gouvernement de Vichy qui met en œuvre une politique de collaboration qui prendra plusieurs formes comme la coopération économique, arrestations de francs-maçons, et d’opposants politiques (dont les communistes).

-les Forces françaises libres (FFL) était le nom donné aux forces armées ralliées à la France libre sous l’égide du général de Gaulle. Entretemps, l’appel du 18 Juin du général de Gaulle crée la France libre et les Forces françaises libres voient le jour le 1er juillet 1940 avec la création « sur le papier » en Grande Bretagne.

En septembre 1940, le général de Gaulle et les Britanniques pensent pouvoir prendre le contrôle politique et militaire de l’Afrique occidentale française (AOF) qui obéit au Gouvernement de Vichy. Pour de Gaulle, ce serait un second espace de légitimité ; pour les Britanniques, la garantie d’une Afrique dégagée de la menace allemande tout en débarquant des troupes en Afrique. De son côté, le gouvernement de Vichy s’efforçait de rester neutre tout en cherchant à maintenir ses droits sur l’intégrité de l’Empire français(Senegal).

Pendant la Bataille de Dakar, les Forces Françaises Libres étaient commandées personnellement par le général de Gaulle et les forces navales britanniques commandées par le vice amiral John Cunningham d’une part, et les forces navales françaises sous le commandement du vice amiral Lacroix, sous l’autorité du Gouverneur Général Boisson, d’autre part.

Les 23-25 septembre 1940 au large du Sénégal, pour la première fois de la guerre des Français se battent contre des Français.

La force commandée par l’amiral anglais Cunningham se compose pour les Anglais de 4500 hommes, de deux cuirassés le Resolution et le Barham, du porte-avion Ark Royal, de quatre croiseurs et de dix destroyers ; pour les Français libres de 2400 hommes embarqués sur le Westernland et le Pennland, de trois avisos, le Savorgnan de Brazza, le Commandant-Dominé, le Commandant-Duboc.

De Gaulle dépêche vers Ouakam deux avions qui atterrissent après avoir largué des tracts annonçant l’arrivée du général de Gaulle à la tête de ses troupes « pour renforcer la défense et ravitailler Dakar ». Les deux pilotes sont arrêtés et emprisonnés. Au même moment, de Gaulle diffuse un message radiotéléphonique annonçant l’arrivée de parlementaires.

Le 23 septembre 1940, à l’aube, trois bâtiments de guerre des Forces françaises libres, accompagnés par des navires britanniques (deux cuirassés, le porte-avions Ark Royal, plusieurs croiseurs et destroyers) constituant la Force M commandée par l’Amiral Cunningham, se présentent devant Dakar, la capitale de l’Afrique-Occidentale française, pour en demander le ralliement. La visibilité de l’armada alliée est gênée par le brouillard.Pierre Boisson, gouverneur général de l’A.O.F., résolument rangé derrière Pétain, refuse catégoriquement de se rallier, affirmant sa volonté de défendre Dakar jusqu’au bout.

Dans la nuit du 23 au 24, un ultimatum anglais est alors adressé aux autorités françaises de Dakar leur enjoignant de livrer la place au général de Gaulle. Le texte, fort maladroit, accuse les forces de Dakar de vouloir livrer leurs moyens aux Allemands. Le gouverneur général Boisson, commandant la place, répond: « La France m’a confié Dakar. Je défendrai Dakar jusqu’au bout ! » Les Britanniques entament alors une opération militaire mais cette fois, celle-ci échoue grâce à la présence de l’aviation française et aussi de celle de plusieurs croiseurs et contre-torpilleurs, ignorée des Anglais.

Deux embarcations, sous le commandement de Thierry d’Argenlieu, sont mises à l’eau devant Gorée par l’aviso Savorgnan de Brazza. Elles pénètrent dans le port et accostent. Les émissaires sont repoussés par le chef de la police portuaire et essuient des coups de mitrailleuse. D’Argenlieu et un officier sont blessés. Boisson organise alors la résistance du port. Dans le port de Dakar, les deux camps commencent à échanger des tirs. Plusieurs bâtiments sont touchés, dont le sous-marin français Persée, qui coule.

De Gaulle et Cunningham se rendent compte qu’une entrée directe à Dakar est impossible. Dans l’après-midi, les Gaullistes tentent un débarquement à Rufisque et là aussi ils échouent. Dans un dernier message, de Gaulle avait espéré encore rallier les autorités. Mais Boisson lui avait répondu : « Vous confirme que nous nous opposerons par la force à tout débarquement. Stop. Vous avez pris la responsabilité de faire couler le sang français, gardez cette responsabilité, ce sang a déjà coulé ».

La présence du général de Gaulle, en mer, ne provoque pas les ralliements escomptés et aucune des trois opérations simultanées ne réussit.

Un commando débarqué est arrêté, une tentative de persuasion politique échoue et Georges Thierry d’Argenlieu, arrivé par mer pour parlementer avec un drapeau blanc, est accueilli par un tir de mitrailleuse : lui-même est sérieusement blessé, mais son embarcation parvient à s’échapper

Le succès des forces vichystes est incontestable et ce premier combat entre Français va marquer les esprits. Pierre Boisson est un héros. Il reçoit un message personnel de félicitation du maréchal Pétain qui lui envoie sa photo dédicacée: « La France avec émotion et confiance suit votre résistance à la trahison de partisans et à l’agression britannique. Sous votre autorité Dakar donne l’exemple du courage et de la fidélité. La Métropole toute entière est fière de votre attitude et de la résolution des forces que vous commandez. Je vous félicite et je vous exprime toute ma confiance » (Pétain).

De cette action, Charles de Gaulle sort un temps isolé. Il est d’ailleurs politiquement menacé par l’amiral Muselier accusé à tort d’être à l’origine des fuites qui ont empêché la réussite du débarquement.

De Gaulle sort affaibli de cet épisode tragique :

« Les jours qui suivirent me furent cruels.J’éprouvais les impressions d’un homme dont un séisme secoue brutalement la maison et qui reçoit sur le tête la pluie des tuiles tombant du toit » (De Gaulle, Mémoires de guerre).

Du côté américain, le jugement de Roosevelt en est durablement affecté. Roosevelt note que la tentative manquée du débarquement à Dakar confirme ses doutes quant à la lucidité de De Gaulle.

Mais « l’affaire de Dakar » le pose pour Winston Churchill comme alternative crédible à la France de Vichy dans les colonies, après la réussite de l’opération de Leclerc sur l’AEF en août, et à la veille de l’affirmation des Forces françaises libres lors des événements du Liban et de la Syrie face aux Vichystes.

W. Churchill dans Le Figaro, 18 mars 1949:

« L’histoire de l’épisode de Dakar apparut aux yeux du monde comme un exemple frappant de mauvaise préparation, de confusion, de pusillanimité et de désordre».

Malgré les attaques, Churchill défendra de Gaulle devant la Chambre des communes

Mais ses compagnons lui restent fidèles et le 27 octobre 1940, il lance à Brazzaville un manifeste annonçant la création d’un conseil de défense de l’Empire, organe de décision de la France libre. Après plusieurs jours de combat, le Gabon rejoint la France libre. Les colonies ralliées forment désormais un bloc cohérent qui constitue une menace pour l’AOF restées fidèles à Vichy.

Le général de Gaulle arrive avec ses troupes pour renforcer la défense de Dakar et pour ravitailler la ville. Une puissante escadre anglaise et de nombreuses troupes britanniques sont là pour l’appuyer. Le général de Gaulle vient d’envoyer des officiers de son état-major auprès des autorités de Dakar : Gouverneur général, Amiral commandant la Marine, Général commandant supérieur.

Un mois après le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord (8 novembre 1942), les autorités vichystes d’Afrique-Occidentale française, sous l’impulsion de l’amiral Darlan, finissent par signer le 7 décembre 1942 un accord avec De gaulle et ses Alliés. Après l’assassinat de Darlan, Boisson démissionne ; il est remplacé le 1er juillet 1943 par le gaulliste Pierre Cournarie. Les haut-fonctionnaires vichystes sont progressivement écartés.

La bataille de Dakar a fait près de 200 tués militaires et civils, et plus de 500 blessés. La ville de Dakar a été durement touchée. En tout, il y eut quatre bombardements de gros calibres et trois bombardements aériens.

Considérant que la République française n’a jamais cessé d’exister, le général de Gaulle déclare le régime de Vichy « illégitime, nul et non avenu » à la Libération à l’été 1944.

