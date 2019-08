Ceux et celles qui ont eu à emprunter le boulevard de la République et la grande artère menant vers l’Assemblée Nationale précisément chez feu Ousmane Diagne et qui ont eu la veine de croiser la Première Dame n’en reviennent pas encore. Ce, au même titre que ceux qui se sont déplacés vendredi dernier pour présenter leurs condoléances à Me Dior Diagne et famille restent ébahis.

Que s’est il passé ? Les radars fureteurs de Dakarposte ont également écarquillé leurs yeux et ceux qui ont croisé Mme Marieme Faye Sall. Figurez- vous que la Première Dame a osé quitter le Palais Présidentiel à pied pour se rendre chez son amie d’avocate, Me Dior Diagne. Qui a perdu son grand frère. Rien de cocasse s’empresseront de dire certains. Oh que si! Car, la bonne dame a, pourrait-on dire, dribble sa garde rapprochée pour sortir de l’annexe de la Présidence de la République.

“Ecoutez, Marième, comme à son habitude, a voulu passer inaperçue et puis sachant d’abord qu’elle se rendait à un deuil, le bon sens recommande le sens de la mesure notamment dans l’attitude, la tenue et tout et puis elle était tellement atterrée lorsqu’ elle a appris la mauvaise nouvelle en qu’elle a du spontanément rallier la maison familiale de son amie Dior” fait savoir cette source de dakarposte au fait des activités de la Première Dame du Sénégal. Et notre interlocuteur de rencherir qu’elle ne cesse d’étonner son monde. “C’est une dame qui n’aime pas se faire remarquer. Elle a toujours été comme ça. A son image, sa facon de parler est discrète” Qu’on la porte dans son coeur ou pas, force est de reconnaître que Marieme Faye Sall rame à contre courant de ces dames on ne peut plus ostentatoires. Bref, cette “première conseillère du Pr Sall”, pour ne pas dire son éminence grise, préfère la retenue à l’exubérance.