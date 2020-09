Quand le prince Faramarén Wally Seck souhaite un bon anniversaire à sa “raison de vivre”

Diaga fête son anniversaire ce 1 septembre. Mère de Wally et épouse de Thione Seck, cette grande dame est un modèle de dévouement à sa famille.

Pour son jour de naissance, son fils aîné lui a rendu un vibrant hommage.

“My whole life, My everything. Un happy birthday à ma raison de vivre. Celle qui m’a donné la vie et continue de veiller sur moi.

Qu’Allah SWT lui prête une très longue vie remplie de bonheur. Qu’allah SWT lui rende au centuple tout ce qu’elle fait pour ceux qui sont dans le besoin. Allahuma amine Love you ma douce maman aux innombrables qualités”, lit-on sur sa page Instagram.

